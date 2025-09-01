Намалювали "нові кордони": у РФ показали карту з "російськими" Миколаївщиною та Одещиною

Російське міністерство оборони продемонструвало карту, на якій Миколаївська та Одеська області відокремлені від України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Так, за спиною начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, який виступав з підсумками військової кампанії в Україні, помітили карту з окупацією чужих територій.
На карті відокремлені від України Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, які частково перебувають під контролем російських військ.
Лінія продовжується до кордонів з Молдовою та Румунією, відокремлюючи повністю Херсонську, Миколаївську та Одеську області.
У інших областях лінія проходить за адміністративними межами, включаючи частково окуповані території.
Першим на це звернув увагу російський журналіст Ярослав Трофімов, який працює на медіа The Wall Street Journal.
На думку журналіста, карта "ймовірно, відображає російські військові цілі в Україні (що охоплюють половину країни, включаючи Харків та Одесу)".
Багато європейських політиків не вірять у те, що Росія готова погодитися на припинення вогню проти України. Ба більше, російський диктатор Володимир Путін хоче захопити Одесу, щоб позбавити Україну доступу до свого головного порту.
Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Росія хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою.
Крім того, в Офісі президента наголошували, що Росія хоче окупувати всю українську територію на схід від Дніпра. А ще окупанти планують захопити Одесу і Миколаїв, щоб відрізати Україну від Чорного моря.
Тим часом ISW припустили, що основна мета Росії у війні проти України полягає у встановленні політичного контролю над усією державою, а не лише в окупації окремих регіонів.