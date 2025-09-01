Намалювали "нові кордони": у РФ показали карту з "російськими" Миколаївщиною та Одещиною

Так, за спиною начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, який виступав з підсумками військової кампанії в Україні, помітили карту з окупацією чужих територій.

На карті відокремлені від України Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, які частково перебувають під контролем російських військ.

Лінія продовжується до кордонів з Молдовою та Румунією, відокремлюючи повністю Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

У інших областях лінія проходить за адміністративними межами, включаючи частково окуповані території.

Першим на це звернув увагу російський журналіст Ярослав Трофімов, який працює на медіа The Wall Street Journal.

На думку журналіста, карта "ймовірно, відображає російські військові цілі в Україні (що охоплюють половину країни, включаючи Харків та Одесу)".