Нарисовали "новые границы": в РФ показали карту с "российскими" Одессой и Николаевом

Российское министерство обороны продемонстрировало карту, на которой Николаевская и Одесская области отделены от Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Так, за спиной начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, который выступал с итогами военной кампании в Украине, заметили карту с оккупацией чужих территорий.
На карте отделены от Украины Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, которые частично находятся под контролем российских войск.
Линия продолжается до границ с Молдовой и Румынией, отделяя полностью Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
В других областях линия проходит за административными границами, включая частично оккупированные территории.
Первым на это обратил внимание российский журналист Ярослав Трофимов, который работает на медиа The Wall Street Journal.
По мнению журналиста, карта "вероятно, отражает российские военные цели в Украине (охватывающие половину страны, включая Харьков и Одессу)".
Многие европейские политики не верят в то, что Россия готова согласиться на прекращение огня против Украины. Более того, российский диктатор Владимир Путин хочет захватить Одессу, чтобы лишить Украину доступа к своему главному порту.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Россия хочет взять Одессу под свой контроль. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.
Кроме того, в Офисе президента отмечали, что Россия хочет оккупировать всю украинскую территорию к востоку от Днепра. А еще оккупанты планируют захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря.
Между тем ISW предположили, что основная цель России в войне против Украины заключается в установлении политического контроля над всем государством, а не только в оккупации отдельных регионов.