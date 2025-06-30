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ЗМІ написали, що Одеса - "головна ціль Путіна": в РНБО відреагували

Понеділок 30 червня 2025 17:55
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ЗМІ написали, що Одеса - "головна ціль Путіна": в РНБО відреагували Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У ЗМІ з'явилася чутка, що головною метою російського диктатора Володимира Путіна є окупація Одеси. Насправді глава Кремля хоче повністю знищити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Чутки у ЗМІ

Financial Times із посиланням на неназваного високопоставленого європейського чиновника написало, що головною метою Росії зараз нібито є захоплення Одеси, яку диктатор Володимир Путін вважає історично російським містом.

При цьому без Одеси Україна втратить доступ до свого головного порту.

Реакція Коваленка

"Публікації про те, що Путін щось там планує окупувати - це щось. Путін взагалі хоче повністю знищити Україну, але бажати він може чого завгодно. Немає жодного сенсу писати про його плани "окупувати Одесу" або ще що-небудь. Планувати може скільки завгодно, у нього не вийде", - підкреслив Коваленко.

Коваленко додав, що Україна зі свого боку планує знищення режиму Путіна.

Плани Росії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія планує окупувати Одесу.

За словами глави української держави, після окупації міста в Москві хочуть вийти на кордон з Молдовою та Румунією.

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