Намагаються захистити флот потонувшими баржами: у ВМС ЗСУ розповіли про нову тактику росіян

"Ця практика не нова, те саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вішають бонові загородження. Все це використовується в якості таких собі елементів захисних споруд", - сказав Дмитро Плетенчук.

Він нагадав, що аналогічну практику росіян щодо затоплення об'єктів можна було побачити 10 років тому під час захоплення Крим, коли загарбники топили власні кораблі, щоб заблокувати наші судна в бухті.

"Як ми бачимо, зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять", - сказав речник.

Плетенчук також зауважив, що в Азовському морі окупанти не проявляють особливої військової присутності, тому що, на жаль, контролюють все узбережжя.

"І відповідно використовують його, щоб грабувати окуповані території, вивозити через порт награбоване - збіжжя, метал. Вимикають системи відстеження, щоб приховати свої злочинні дії. Потім вивантажують вже у своїх портах і намагаються це легалізувати", - пояснив він.