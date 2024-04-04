Пытаются защитить флот утонувшими баржами: в ВМС ВСУ рассказали о новой тактике россиян

"Эта практика не нова, то же они делали вокруг так называемого Крымского моста. На барже вешают боновые заграждения. Все это используется в качестве эдаких элементов защитных сооружений", - сказал Дмитрий Плетенчук.

Он напомнил, что аналогичную практику россиян по затоплению объектов можно было увидеть 10 лет назад во время захвата Крыма, когда захватчики топили собственные корабли, чтобы заблокировать наши суда в бухте.

"Как мы видим, сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, поставили заграждения и просто сидят", - сказал спикер.

Плетенчук также отметил, что в Азовском море оккупанты не проявляют особого военного присутствия, потому что, к сожалению, контролируют все побережье.

"И соответственно используют его, чтобы грабить оккупированные территории, вывозить через порт награбленное - зерно, металл. Выключают системы отслеживания, чтобы скрыть свои преступные действия. Затем выгружают уже в своих портах и пытаются это легализовать", - пояснил он.