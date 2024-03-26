Не з кораблів. У ВМС уточнили, звідки Росія вчора запускала ракети по Україні

Російські війська під час атаки на Київ 25 березня запускали ракети із території Криму з наземних платформ. І вони точно не запускалися з кораблів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Можу лише зазначити, що пусків цих ракет із кораблів не відбувалося", - сказав виданню Плетенчук. Зауважимо, що наразі в ЗМІ поширюються повідомлення, що окупанти могли атакувати столицю гіперзвуковими ракетами "Циркон". Цю інформацію наразі офіційно не підтверджено. Принаймні речник ВМС у коментарі РБК-Україна зауважив, що такі ракети з кораблів не запускалися. "Зараз вони використовують для цього наземні пускові, які є мобільні і які переміщуються. Тому вразити подібні об'єкти досить складно. Це протикорабельні комплекси "Бал" і "Бастіон"...Можу лише зазначити, що їх (ракети - ред.) запускали з території Криму з наземних платформ. І вони точно не запускалися з кораблів", - підсумував Плетенчук.