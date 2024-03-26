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Не з кораблів. У ВМС уточнили, звідки Росія вчора запускала ракети по Україні

Вівторок 26 березня 2024 16:18
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Не з кораблів. У ВМС уточнили, звідки Росія вчора запускала ракети по Україні Фото: Дмитро Плетенчук, речник ВМС України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російські війська під час атаки на Київ 25 березня запускали ракети із території Криму з наземних платформ. І вони точно не запускалися з кораблів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Можу лише зазначити, що пусків цих ракет із кораблів не відбувалося", - сказав виданню Плетенчук.

Зауважимо, що наразі в ЗМІ поширюються повідомлення, що окупанти могли атакувати столицю гіперзвуковими ракетами "Циркон". Цю інформацію наразі офіційно не підтверджено. Принаймні речник ВМС у коментарі РБК-Україна зауважив, що такі ракети з кораблів не запускалися.

"Зараз вони використовують для цього наземні пускові, які є мобільні і які переміщуються. Тому вразити подібні об'єкти досить складно. Це протикорабельні комплекси "Бал" і "Бастіон"...Можу лише зазначити, що їх (ракети - ред.) запускали з території Криму з наземних платформ. І вони точно не запускалися з кораблів", - підсумував Плетенчук.

Атака на Київ 25 березня

Нагадаємо, що 25 березня вранці в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Згодом у Повітряних силах повідомили, що російські війська запустили по столиці дві ракети, які були знищені, але їх тип не називався.

Унаслідок цієї ракетної атаки було пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі, а у Солом'янському пошкоджені два приватних будинки. Крім того, в Голосіївському - залишки ракет впали в лісосмузі. Постраждало домогосподарство в Дарницькому районі. Внаслідок цієї атаки постраждало 10 людей.

Пізніше низка медіа з посиланням на медіа та експертні коментарі почала писати, що по Києву, імовірно, було завдано удару ракетами типу "Циркон". Мовляв, це стало відомо з огляду на ідентифікацію всіх уламків. Втім офіційного підтвердження цьому наразі немає.

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Київ ВМС Ракетний удар
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