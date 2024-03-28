Морська логістика Росії обмежена у діях, - Плетенчук

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що російська морська логістика обмежена у діях.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

"Станом на зараз можемо констатувати, що морська логістика (Росії - ред.) обмежена в діях. Можемо спостерігати, як в територіальних водах Туреччини застрягло одне з суден, яке працювало в інтересах оборонної логістики Росії та забезпечувало роботу так званого сирійського експресу. Тобто забезпечувало угруповання флоту російського у Сирії", - повідомив речник ВМС України.

За словами Плетенчука, у Туреччині застрягло одне із суден, яке забезпечувало т.зв. сирійський експрес.

Раніше Плетенчук назвав кількість великих десантних кораблів, котрі залишилися в Чорноморському флоті РФ.

До речі, речник Військово-морських сил України підтвердив поразку ВДК "Костянтина Ольшанського".

Також у ВМС розповіли, звідки Росія запускала ракети Україною 25 березня.

На початку березня Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни тримають у Криму кораблі, яким не знайшлося місця у РФ.

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