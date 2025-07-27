Намагаються частково оточити: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Покровська
Російські окупанти мають певне просування на ділянці між Покровськом та Костянтинівкою в Донецькій області. Росіяни планують не штурмувати Покровськ у лоба, а обійти оборону та взяти місто у напівоточення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОТУ) "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне. Студія".
Трегубов нагадав, що Покровськ - це ключовий напрямок російського наступу на Донеччині. Ворог зосередив там найбільше сил, намагається влаштовувати наступи та штурми.
Нещодавно після провальних спроб "залетіти" у Покровськ силами диверсійно-розвідувальних груп росіяни сконцентрували зусилля на іншій ділянці. Зараз вони змогли трохи вклинитися між Костянтинівкою та Покровськом.
"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку - часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх", - сказав Трегубов.
При цьому загрози прямого штурму Покровська зараз немає, запевнив речник ОТУ "Хортиця". Російські генерали здатні зрозуміти, що в місті буде бійня, а вони втратять велику кількість піхоти та техніки. Тому росіяни намагаються обійти Покровськ.
"Зараз зайти в місто немає особливого сенсу, хіба що аби зробити складнішою ситуацію для українських БПЛАшників, при якій вони будуть змушені трішки відійти, а не займатись знищенням росіян", - зазначив він.
На жаль, росіяни вже добре вивчили, чим для них закінчуються спроби штурмувати міста в лоб. Попри зосереджені сили, вони не здатні повторювати "м'ясні штурми" зразка Маріуполя та Бахмута - сил не вистачить. Максимум, росіяни остаточно розтріпають свої підрозділи та резерви.
"Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", - резюмував Трегубов.
Ситуація на фронті
Зазначимо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення. Більшість з них прийшлася на два напрямки - Покровський та Лиманський, де російські війська постійно штурмують позиції Збройних сил України. Ворог в деяких місцях має невеликі просування ціною величезних втрат.
За даними Генерального штабу ЗСУ, за 26 липня росіяни втратили на фронті орієнтовно 920 одиниць живої сили, більшість з них - це вбиті окупанти. Загальні безповоротні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять майже 1,05 мільйона одиниць особового складу - вбиті, важкопоранені, полонені, дезертири, "санітарні втрати" усіх видів.
Доля так званого "літнього наступу" росіян вирішується зараз під Покровськом - росіяни хочуть за будь-яку ціну захопити місто. Проте президент України Володимир Зеленський запевнив, що просто так "зайти" в місто окупанти не зможуть.
А за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни платять величезну ціну за свої спроби просування. За його даними, кількість знешкоджених українськими захисниками окупантів щодня доходить до тисячі одиниць.
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