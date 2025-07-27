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Пытаются частично окружить: в ВСУ рассказали о ситуации возле Покровска

Украина, Воскресенье 27 июля 2025 16:49
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Пытаются частично окружить: в ВСУ рассказали о ситуации возле Покровска Фото: Покровск держится под атаками россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты имеют определенное продвижение на участке между Покровском и Константиновкой в Донецкой области. Россияне планируют не штурмовать Покровск в лоб, а обойти оборону и взять город в полуокружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОТГ) "Хортица" Виктора Трегубова в эфире"Суспільне. Студия".

Трегубов напомнил, что Покровск - это ключевое направление российского наступления в Донецкой области. Враг сосредоточил там больше всего сил, пытается устраивать наступления и штурмы.

Недавно после провальных попыток "залететь" в Покровск силами диверсионно-разведывательных групп россияне сконцентрировали усилия на другом участке. Сейчас они смогли немного вклиниться между Константиновкой и Покровском.

"На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны - частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их", - сказал Трегубов.

При этом угрозы прямого штурма Покровска сейчас нет, заверил спикер ОТГ "Хортица". Российские генералы способны понять, что в городе будет бойня, а они потеряют большое количество пехоты и техники. Поэтому россияне пытаются обойти Покровск.

"Сейчас зайти в город нет особого смысла, разве что чтобы сделать более сложной ситуацию для украинских БПЛАшников, при которой они будут вынуждены немного отойти, а не заниматься уничтожением россиян", - отметил он.

К сожалению, россияне уже хорошо изучили, чем для них заканчиваются попытки штурмовать города в лоб. Несмотря на сосредоточенные силы, они не способны повторять "мясные штурмы" образца Мариуполя и Бахмута - сил не хватит. Максимум, россияне окончательно растреплют свои подразделения и резервы.

"Просто окончательно растратят. Поэтому они пытаются взять город в частичный охват", - резюмировал Трегубов.

Ситуация на фронте

Отметим, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Большинство из них пришлось на два направления - Покровское и Лиманское, где российские войска постоянно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины. Враг в некоторых местах имеет небольшие продвижения ценой огромных потерь.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 26 июля россияне потеряли на фронте ориентировочно 920 единиц живой силы, большинство из них - это убитые оккупанты. Общие безвозвратные потери оккупантов с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,05 миллиона единиц личного состава - убитые, тяжелораненые, пленные, дезертиры, "санитарные потери" всех видов.

Судьба так называемого "летнего наступления" россиян решается сейчас под Покровском - россияне хотят любой ценой захватить город. Однако президент Украины Владимир Зеленский заверил, что просто так "зайти" в город оккупанты не смогут.

А по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, россияне платят огромную цену за свои попытки продвижения. По его данным, количество обезвреженных украинскими защитниками оккупантов ежедневно доходит до тысячи единиц.

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