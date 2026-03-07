ua en ru
Пытались заминировать путь: под Купянском ВСУ разбили группу россиян (видео)

16:55 07.03.2026 Сб
2 мин
Как украинские военные предупредили опасность вблизи Купянска?
aimg Сергей Козачук
Пытались заминировать путь: под Купянском ВСУ разбили группу россиян (видео) Фото: возле Загрызово десантники ликвидировали группу оккупантов (Getty Images)

Украинские десантники предотвратили минирование территории вблизи населенного пункта Загрызово на Купянском направлении, ликвидировав группу оккупантов в стрелковом бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 77 отдельную аэромобильную Надднепрянскую бригаду ДШВ.

Читайте также: Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте

Детали операции возле Загрызово

По информации военных, бойцы 2 аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижения российских военных. Врагпытался заложить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины.

Для нейтрализации угрозы украинское командование задействовало бомберы и штурмовую группу. В результате короткого столкновения вражеская диверсионная группа была полностью ликвидирована.

"Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были задействованы бомберы и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника", - сообщили в бригаде.

Пытались заминировать путь: под Купянском ВСУ разбили группу россиян (видео)Фото: поселок Загрызово (google.com/maps)

В ДШВ отметили, что благодаря решительным действиям защитников очередная российская операция по минированию - сорвана, а угроза - нейтрализована.

Купянское направление

На этом участке фронта противник регулярно пытается использовать диверсионные группы для создания минных заграждений и проведения разведки.

Десантники 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции, вовремя выявляя пехотные резервы врага.

Ситуация на фронте и успехи ВСУ

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги операций, отметив, что украинские силы отбили больше территорий, чем РФ смогла захватить за последний период.

В частности, подразделения Десантно-штурмовых войск продолжают активные действия не только на востоке, но и проводят контрнаступательные мероприятия на юге Украины.

По оценкам экспертов, на отдельных участках фронта Украина добилась самых быстрых успехов в поле боя с начала года.

Также сообщалось, что в ходе успешных операций ВСУ освободили от оккупантов более 300 квадратных километров территории, что позволило улучшить тактическое положение на нескольких направлениях.

