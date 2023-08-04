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Нам по цимбалах. Україна продовжить експорт зерна, попри Росію, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна буде направляти кораблі з власним зерном туди, куди вважаємо за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

За його словами, питання доставки українського зерна перебуває під постійним контролем. 

"У нас із Росією не було жодної угоди. У нас були домовленості з ООН, яка безпосередньо згідно зі своїм статутом відповідає за певні процеси і має їх забезпечувати. У нас була домовленість із Туреччиною, яка має спільний вихід із нами у Чорному морі. Має Босфор, через який проходять ці кораблі (із зерном – ред.). В нас були такі домовленості. Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Ми будемо рухати ці кораблі із зерном туди, куди вважаємо за необхідне. І ні в кого питати дозволу не збираємося", - заявив Данілов.

Він зауважив, що Росія є терористом, який тероризує не тільки Україну, а і увесь світ.

"До якої межі вони терпітимуть ті витребеньки, які робить РФ, чи то залітаючи на територію країни НАТО Польщі своїми гелікоптерами спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, розташовані фактично на кордоні Румунії? Коли у країн НАТО урветься терпець – нам складно сказати. Але ми точно робитимемо все від нас залежне, щоби наша їжа була доступна у світі", - підкреслив секретар РНБО.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше диктатора Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.

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зерновий коридорВійна Росії проти України