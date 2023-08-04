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Нам по барабану. Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на Россию, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина будет направлять корабли с собственным зерном туда, куда считаем необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.

По его словам, вопрос доставки украинского зерна находится под постоянным контролем. 

"У нас с Россией не было никакого соглашения. У нас были договоренности с ООН, которая непосредственно согласно своему уставу отвечает за определенные процессы и должна их обеспечивать. У нас была договоренность с Турцией, которая имеет общий выход с нами в Черном море. Имеет Босфор, через который проходят эти корабли (с зерном - ред.). У нас были такие договоренности. Откуда выходила Россия - нам по барабану, мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым. Мы будем двигать эти корабли с зерном туда, куда считаем необходимым. И ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - заявил Данилов.

Он отметил, что Россия является террористом, который терроризирует не только Украину, а и весь мир.

"До какого предела они будут терпеть те выкрутасы, которые делает РФ, то ли залетая на территорию страны НАТО Польши своими вертолетами совместно с белорусами, или атакуя порты Измаила, расположенные фактически на границе Румынии? Когда у стран НАТО лопнет терпение - нам сложно сказать. Но мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна в мире", - подчеркнул секретарь СНБО.

Выход России из "зернового соглашения"

Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу , атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже диктатора Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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