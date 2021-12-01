Из налогового закона исключили марганцевую руду Коломойского, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко.

Как объясняет нардеп, закон содержит нормы, свидетельствующие о избирательности власти при подходе к налогообложению, в том числе - в вопросах недропользования.

"Смотрите сами. В законе, который якобы писался, чтобы наполнять госбюджет за счет недропользователей, обложили рентой железные рудники Ахметова. При этом Коломойского, монопольно добывающего марганцевую руду, - "забыли", - констатирует Гончаренко.

Он также выразил убеждение, что весь закон №5600 был написан для того, чтобы защищать интересы Коломойского, поэтому президенту Зеленскому не следует называть его элементом борьбы с олигархами.

"Зеленскому надо, как говорится, или крестик снять, или трусы надеть. Хотя бы публично не называть этот закон "антиолигархическим". И признать наконец, что весь этот закон написан только ради того, чтобы Коломойский и дальше получал свои миллиарды из карманов украинцев. А президент, как верный Санчо Панса, обеспечит ему максимальную защиту и отсутствие налогов", - резюмировал Гончаренко.