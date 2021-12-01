Из налогового закона исключили марганцевую руду Коломойского, - нардеп
Закон №5600 нельзя называть "антиолигархическим", поскольку он защищает интересы олигарха Игоря Коломойского.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко.
Как объясняет нардеп, закон содержит нормы, свидетельствующие о избирательности власти при подходе к налогообложению, в том числе - в вопросах недропользования.
"Смотрите сами. В законе, который якобы писался, чтобы наполнять госбюджет за счет недропользователей, обложили рентой железные рудники Ахметова. При этом Коломойского, монопольно добывающего марганцевую руду, - "забыли", - констатирует Гончаренко.
Он также выразил убеждение, что весь закон №5600 был написан для того, чтобы защищать интересы Коломойского, поэтому президенту Зеленскому не следует называть его элементом борьбы с олигархами.
"Зеленскому надо, как говорится, или крестик снять, или трусы надеть. Хотя бы публично не называть этот закон "антиолигархическим". И признать наконец, что весь этот закон написан только ради того, чтобы Коломойский и дальше получал свои миллиарды из карманов украинцев. А президент, как верный Санчо Панса, обеспечит ему максимальную защиту и отсутствие налогов", - резюмировал Гончаренко.
Напомним, Верховная рада приняла в целом "ресурсный" закон, который повышает налоги для всех украинцев и целого ряда предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Избежать повышения налогов, по оценкам экономистов, удалось лишь нескольким отраслям, среди которых марганцевый бизнес Коломойского.
Что касается населения, то законом, прежде всего, вводится так называемый нормативный налог на земельные участки: он будет составлять от 1,5 тыс. грн в год за гектар. Отдельно налогом в 19,5% обложат доход, который получают украинцы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на своем земельном участке.