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Із налогового закону виключили марганцеву руду Коломойського, - нардеп

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Київ, Середа 01 грудня 2021 14:49
Із налогового закону виключили марганцеву руду Коломойського, - нардеп Фото: народний депутат Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закон №5600 не можна називати "антиолігархічним", оскільки він захищає інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

Як пояснює нардеп, закон містить норми, які свідчать про вибірковість влади при підході до оподаткування, в тому числі - у питаннях надрокористування.

"Дивіться самі. В законі, який начебто писався, щоб наповнювати держбюджет за рахунок надрокористувачів, обклали рентою залізні рудники Ахметова. При цьому Коломойського, який монопольно добуває марганцеву руду, - "забули", - констатує Гончаренко.

Він також висловив переконання, що весь закон №5600 був написаний задля того, щоб захищати інтереси Коломойського, тож президенту Зеленському не варто називати його елементом боротьби з олігархами.

"Зеленському треба, як то кажуть, або хрестик зняти, або труси надіти. Хоч прилюдно не називати цей закон "антиолігархічним". І визнати нарешті, що весь цей закон написаний тільки заради того, щоб Коломойський і надалі отримував свої мільярди з кишень українців. А пан президент, як вірний Санчо Панса, забезпечить йому максимальний захист і відсутність податків", - резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила у цілому "ресурсний" закон, який підвищує податки для усіх українців і цілого ряду підприємств малого, середнього та великого бізнесу. Уникнути підвищення податків, за оцінками економістів, вдалося лише декільком галузям, серед який марганцевий бізнес Коломойського.

Що стосується населення, то законом передусім вводиться так званий нормативний податок на земельні ділянки: він становитиме від 1,5 тис. грн у рік за гектар. Окремо, податком в 19,5%, обкладуть дохід, який отримують українці від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на своїй земельній ділянці.

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