Налоговая служба Финляндии вернет жителям почти 3 млрд евро налогов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Переплаченные налоги за прошлый год жителям Финляндии вернут 11 декабря

Налоговая служба Финляндии вернет гражданам 2,93 млрд евро налогов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Yle.

Указано, что служба получила на 2,93 млрд евро налогов больше, чем необходимо.

Издание подчеркивает, что жители Финляндии часто платят больше налогов и получают "лишние" средства обратно перед Рождеством. Указано, что переплаченные налоги за прошлый год им вернут 11 декабря 2018 года.

Также сообщается, что со следующего года в Финляндии процесс налогообложения изменится, и налоговая служба будет в реальном времени получать информацию о зарплатах граждан, в результате чего возврат налогов перенесут на август.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября 2018 года. В ходе визита глава государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.

Кроме того, запланированы встречи украинского лидера с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Финляндии Саули Ниинисте пока не собирается вести страну ко вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) из-за риска "стать врагом России".