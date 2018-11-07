Податкова служба Фінляндії поверне жителям майже 3 млрд євро податків

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Переплачені податки за минулий рік жителям Фінляндії повернуть 11 грудня

Податкова служба Фінляндії поверне громадянам 2,93 млрд євро податків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Yle.

Зазначено, що служба отримала на 2,93 млрд євро податків більше, ніж необхідно.

Видання підкреслює, що жителі Фінляндії часто платять більше податків і отримують "зайві" кошти назад перед Різдвом. Зазначено, що переплачені податки за минулий рік їм повернуть 11 грудня 2018 року.

Також повідомляється, що з наступного року в Фінляндії процес оподаткування зміниться, і податкова служба буде в реальному часі отримувати інформацію про зарплати громадян, в результаті чого повернення податків перенесуть на серпень.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом 7-8 листопада 2018 року. В ході візиту глава держави візьме участь у Конгресі і виступить на розширеному Саміті Європейської народної партії.

Крім того, заплановані зустрічі українського лідера з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Фінляндії Саулі Нііністе, прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Фінляндії Саулі Нііністе поки не збирається вести країну до вступу в Північноатлантичний альянс (НАТО) через ризик "стати ворогом Росії".