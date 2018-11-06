Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В ходе визита в Финляндию Порошенко встретится с Туском

Президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, в ходе визита в Финляндию Порошенко примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.

Кроме того, Порошенко проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-врезидентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Сообщается, что в ходе встреч Порошенко будет поднимать вопрос дальнейшей поддержки Украины во внедрении реформ и отпоре агрессии Российской Федерации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3-4 ноября Порошенко находился с официальным визитом в Турции. В рамках визита Порошенко и Вселенский патриарх подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Соглашение, по словам Порошенко, завершает процесс, чтобы предоставление томоса для Украины произошло по всем канонам православной церкви.