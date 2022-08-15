Налог на покупку валюты для импортеров: у Минфина есть сомнения

"Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока что я хочу, собственно, оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его (налог, - ред.) вводить вообще", - сказал министр.

Что же касается отмененных весной налогов и введенных налоговых преференций, то некоторые из них надо вернуть на довоенный уровень. В частности, так Марченко высказался о возвращении налогообложения на топливо и отмене льготы для большинства бизнеса в виде 2% выплаты с оборота вместо налога на прибыль.

"Как показала практика, очень легко уменьшать налоги, и вообще их убирать, и очень трудно возвращать их обратно", - отметил чиновник.