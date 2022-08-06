НБУ поддерживает налог на покупку валюты для импорта
Национальный банк Украины поддерживает введение в Украине налога на покупку валюты для импортных операций. Специалисты НБУ участвуют в разработке законопроекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ НБУ на запрос издания "Экономическая правда".
"С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры усиления конкурентоспособности отечественных производителей, снижения оттока валюты из страны, уравновешивания платежного баланса и сокращения дефицита бюджета", - говорится в ответе.
В НБУ добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также приобщаются к этому процессу, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Кабинет министров готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. По его данным, это будет введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.