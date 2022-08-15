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Податок на купівлю валюти для імпортерів: у Мінфіну є сумніви

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Запровадження податку для імпортерів на купівлю валюти є досить непростим і спірним рішенням. У Мінфіні не готові сказати, що ця ідея готова для реалізації.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Є модель, яку ми зараз обговорюємо, але поки що я хочу, власне, оцінити ризики, у тому числі для економіки країни. І потім думати, чи варто його (податок, - ред.) запроваджувати взагалі", - сказав міністр.

Що ж стосується скасованих весною податків та запроваджених податкових преференцій, то деякі з них треба повернути на довоєнний рівень. Зокрема, так Марченко висловився про повернення оподаткування на пальне та скасування пільги для більшості бізнесу у вигляді 2% сплати з обороту замість податку на прибуток.

"Як показала практика, дуже легко зменшувати податки, і взагалі їх прибирати, і дуже важко повертати їх назад", - зазначив урядовець.

Нагадаємо, Національний банк України підтримує запровадження в Україні податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. НБУ оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд гривень на місяць.

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