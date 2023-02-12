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Наказав Трюдо. У повітряному просторі Канади збили невідомий об'єкт

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Неділя 12 лютого 2023 02:16
Наказав Трюдо. У повітряному просторі Канади збили невідомий об'єкт Фото: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У небі над Канадою 11 лютого зафіксували невідомий аеростат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

"Я наказав збити нерозпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади", - розповів глава уряду.

Трюдо зазначив, що в операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.

На тлі цих подій прем'єр провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

"Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) за спостереження", - додав посадовець.

Своєю чергою у Пентагоні вказали, що спершу аеростат був виявлений 10 лютого над Аляскою. ФБР працюватиме з канадськими колегами над вивченням уламків.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

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Канада Джастін Трюдо
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