Наказав Трюдо. У повітряному просторі Канади збили невідомий об'єкт

У небі над Канадою 11 лютого зафіксували невідомий аеростат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

"Я наказав збити нерозпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади", - розповів глава уряду. Трюдо зазначив, що в операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22. На тлі цих подій прем'єр провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. "Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) за спостереження", - додав посадовець. Своєю чергою у Пентагоні вказали, що спершу аеростат був виявлений 10 лютого над Аляскою. ФБР працюватиме з канадськими колегами над вивченням уламків.