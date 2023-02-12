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Приказал Трюдо. В воздушном пространстве Канады сбили неизвестный объект

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Воскресенье 12 февраля 2023 02:16
Приказал Трюдо. В воздушном пространстве Канады сбили неизвестный объект Фото: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В небе над Канадой 11 февраля был зафиксирован неизвестный аэростат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", - рассказал глава правительства.

Трюдо отметил, что в операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

На фоне этих событий премьер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение", - добавил чиновник.

В свою очередь в Пентагоне указали, что сперва аэростат был обнаружен 10 февраля над Аляской. ФБР будет работать с канадскими коллегами по изучению обломков.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

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Канада Джастин Трюдо
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