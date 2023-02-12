Приказал Трюдо. В воздушном пространстве Канады сбили неизвестный объект

В небе над Канадой 11 февраля был зафиксирован неизвестный аэростат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", - рассказал глава правительства.

Трюдо отметил, что в операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

На фоне этих событий премьер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение", - добавил чиновник.

В свою очередь в Пентагоне указали, что сперва аэростат был обнаружен 10 февраля над Аляской. ФБР будет работать с канадскими коллегами по изучению обломков.