Наказали бомбити школи: СБУ оголосила про підозру п'яти російським генералам

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру п'яти генералам російської армії, які віддавали накази бомбардувати школи та дитячі садки в Сумській області.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис СБУ в Telegram.
Мова йде про масовані авіаційні удари по цивільній інфраструктурі Сумської області в період з 5 по 10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали по регіону понад 20 авіаударів з використанням фугасних авіабомб ФАБ-500.
Внаслідок атак було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, школу, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс. 15 цивільних осіб загинули, п'ятеро отримали поранення, серед жертв були діти. СБУ встановила усіх причетних до цього злочину:
Російські пілоти здійснили понад 100 вильотів з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об'єктів.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ", - зазначили в СБУ.
СБУ систематично працює над виявленням агентів російського режиму та доведенням справ до реальних термінів. Так, нещодавно "кріт" у Повітряних Силах ЗСУ, який готував масштабний удар по авіації України, отримав 15 років тюрми.
Також до цього ще російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна за передачу росіянам даних про військові ешелони. Ще один поплічник росіян отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за коригування ракетно-дронових ударів по Одещині.