Наказали бомбити школи: СБУ оголосила про підозру п'яти російським генералам

Мова йде про масовані авіаційні удари по цивільній інфраструктурі Сумської області в період з 5 по 10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали по регіону понад 20 авіаударів з використанням фугасних авіабомб ФАБ-500.

Внаслідок атак було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, школу, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс. 15 цивільних осіб загинули, п'ятеро отримали поранення, серед жертв були діти. СБУ встановила усіх причетних до цього злочину:

Командувач Західного військового округу ЗС РФ генерал-полковник Олександр Журавльов (віддав наказ на проведення авіаударів);

Перший заступник командувача ЗВО ЗС РФ генерал-лейтенант Олексій Завізьон (брав участь у плануванні терактів);

Командувач 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Олег Маковецький (забезпечував прикриття терористів);

Начальник штабу - перший заступник командувача 6-ї армії РФ генерал-лейтенант Юрій Подоплєлов (брав участь у плануванні терактів);

Командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майор Денис Кульша (забезпечував виконання терактів);

Командувач 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковник Володимир Федосєєв (забезпечував виконання терактів);

Російські пілоти здійснили понад 100 вильотів з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об'єктів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ", - зазначили в СБУ.

Фото: Служба безпеки України