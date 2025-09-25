Приказали бомбить школы: СБУ объявила о подозрении пяти российским генералам

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении пяти генералам российской армии, которые отдавали приказы бомбить школы и детские сады в Сумской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.
Речь идет о массированных авиационных ударах по гражданской инфраструктуре Сумской области в период с 5 по 10 марта 2022 года. Тогда оккупанты нанесли по региону более 20 авиаударов с использованием фугасных авиабомб ФАБ-500.
В результате атак были разрушены и повреждены жилые дома, школа, детские ясли-сады и оздоровительный комплекс. 15 гражданских лиц погибли, пятеро получили ранения, среди жертв были дети. СБУ установила всех причастных к этому преступлению:
Российские пилоты совершили более 100 вылетов из Курской области, во время которых атаковали более 100 гражданских объектов.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили шестерым фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности каждого военного преступника РФ", - отметили в СБУ.
СБУ систематически работает над выявлением агентов российского режима и доведением дел до реальных сроков. Так, недавно "крот" в Воздушных Силах ВСУ, который готовил масштабный удар по авиации Украины, получил 15 лет тюрьмы.
Также до этого еще российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за передачу россиянам данных о военных эшелонах. Еще один соратник россиян получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за корректировку ракетно-дронных ударов по Одесской области.