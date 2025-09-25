Приказали бомбить школы: СБУ объявила о подозрении пяти российским генералам

Речь идет о массированных авиационных ударах по гражданской инфраструктуре Сумской области в период с 5 по 10 марта 2022 года. Тогда оккупанты нанесли по региону более 20 авиаударов с использованием фугасных авиабомб ФАБ-500.

В результате атак были разрушены и повреждены жилые дома, школа, детские ясли-сады и оздоровительный комплекс. 15 гражданских лиц погибли, пятеро получили ранения, среди жертв были дети. СБУ установила всех причастных к этому преступлению:

Командующий Западного военного округа ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев (отдал приказ на проведение авиаударов);

Первый заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Завизьон (участвовал в планировании терактов);

Командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Маковецкий (обеспечивал прикрытие террористов);

Начальник штаба - первый заместитель командующего 6-й армии РФ генерал-лейтенант Юрий Подоплелов (участвовал в планировании терактов);

Командующий 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии генерал-майор Денис Кульша (обеспечивал выполнение терактов);

Командующий 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии полковник Владимир Федосеев (обеспечивал выполнение терактов);

Российские пилоты совершили более 100 вылетов из Курской области, во время которых атаковали более 100 гражданских объектов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили шестерым фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности каждого военного преступника РФ", - отметили в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины