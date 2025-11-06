ua en ru
Головна » Новини » Політика

Наказ Путіна про ядерні випробування та візит Анджеліни Джолі до Херсона: новини за 5 листопада

Україна, Четвер 06 листопада 2025 06:30

Наказ Путіна про ядерні випробування та візит Анджеліни Джолі до Херсона: новини за 5 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм підлеглим готуватися до ядерних випробувань. Тим часом Анджеліна Джолі відвідала Херсон.

Більш детально про те, що сталося в середу, 5 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"

Росія почне підготовку до "повномасштабних ядерних випробувань". Диктатор Володимир Путін доручив чиновникам зайнятися цим питанням.

За словами глави Кремля, якщо США або інші держави-учасниці договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань проведуть такі випробування, то і Росія "повинна буде відповісти".

Анджеліна Джолі приїхала до Херсона: що відомо про візит і скандал із ТЦК

Світова кінозірка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі несподівано прибула до Херсона. Актриса відвідала місцеві медичні заклади, зокрема пологовий будинок та дитячу лікарню.

За інформацією джерел, близьких до організації візиту, Джолі оглянула умови перебування пацієнтів, поспілкувалася з медиками та матерями, які перебувають у пологовому відділенні.

По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень.

Метою законодавчої ініціативи є підтримка сімей у допологовий, післяпологовий і ранній періоди догляду за дитиною, а також стимулювання народжуваності та поєднання батьківства з професійною зайнятістю.

Єврокомісія готує новий план фінансування України: які є варіанти

Єврокомісія розглядає загальний борг і двосторонні гранти для покриття дефіциту фінансування в Україні, повідомляє Euractiv.

Нові пропозиції доповнять "репараційний кредит" на 140 мільярдів євро - ініціативу, що передбачає використання заморожених російських активів.

Кабмін подав до другого читання бюджет-2026 зі збільшеними витратами: що змінилося

Український уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до розгляду у Верховній Раді в другому читанні.

У документ внесли правки. Зокрема, видатки зростуть на 33,6 млрд гривень.

