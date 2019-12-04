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Накануне нормандского саммита Зеленский созывает СНБО в закрытом режиме

Новости » Политика     04.12.2019 - 21:56
Накануне нормандского саммита Зеленский созывает СНБО в закрытом режиме
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Заседание СНБО состоится 7 декабря

Накануне саммита в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины в закрытом режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщается, Зеленский в среду, 4 декабря, провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.

"По итогам совещания было принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что заседание Совета национальной безопасности и обороны перед нормандским встречей должно было состояться 4 декабря.

Напомним, встреча в нормандском состоится 9 декабря в Париже. Главы Украины, Российской Федерациии, Франции и Германии подтвердили данную информацию.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 3 декабря провел координационное совещание, на котором обсуждили сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, возвращение Донбасса планируется при поддержке международных партнеров.

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