В СНБО обсудили сценарии деоккупации Донбасса

Фото: Алексей Данилов (twitter.com/rnbo_gov_ua)

ВСУ будут готовы к различным сценариям развития событий

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел координационное совещание на котором были обсуждены сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что совещание было проведено 3 декабря в рамках подготовки к заседанию СНБО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, возвращение Донбасса планируется при поддержке международных партнеров. При этом Данилов отметил, что Вооруженные силы Украины будут иметь все необходимые директивы по различным сценариям развития событий.

"Мир нужен не только Украины, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - сказал он.

Напомним, 3 декабря глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Владимир Зеленский накануне нормандской встречи планирует провести заседание СНБО. В Офисе президента сообщили, что заседание состоится 4 декабря.

Нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже. В ней возьмут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции. При этом, во время нормандского саммита не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.