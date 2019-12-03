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Зеленский собирает СНБО

Новости » Политика     03.12.2019 - 11:34
Зеленский собирает СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский собирает СНБО перед нормандской встречей

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом заявил на конференций глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В комментарии РБК-Украина в Офисе президента подтвердили намерение Зеленского провести заседение СНБО, вместе с тем, отметили, что заседание состоится не сегодня.

"Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент собирает Совет национальной безопасности и обороны. Готовимся ко встрече в нормандском формате", - сообщил Аваков на конференции.

Глава МВД сообщил, что сегодня также встретится с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Напомним, нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже. Уже все стороны, главы Украины, России, Франции и Германии, подтвердили эту информацию.

В свою очередь, Зеленский считает, что оппозиционные политики хайпують на фейках о саммите "нормандской четверки". Он призвал украинцев не обращать внимания на политиков, которые "как политики уже умерли, а как люди не рождались совсем никогда".

В Кремле заявляли, что российский президент Владимир Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

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