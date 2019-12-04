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Напередодні нормандського саміту Зеленський скликає РНБО в закритому режимі

Новини » Політика     04.12.2019 - 21:56
Напередодні нормандського саміту Зеленський скликає РНБО в закритому режимі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання РНБО відбудеться 7 грудня

Напередодні саміту в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони України в закритому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як повідомляється, Зеленський у середу, 4 грудня, провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони України.

"За підсумками наради було прийнято рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли, що засідання Ради національної безпеки і оборони перед нормандським зустріччю повинно було відбутися 4 грудня.

Нагадаємо, зустріч в нормандському відбудеться 9 грудня в Парижі. Глави України, Російської Федерациии, Франції та Німеччини підтвердили дану інформацію.

Рада національної безпеки і оборони України від 3 грудня провів координаційну нараду, на якому обсуждили сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, повернення Донбасу планується за підтримки міжнародних партнерів.

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