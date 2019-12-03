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Заседание СНБО с Зеленским состоится завтра

Новости » Общество     03.12.2019 - 12:25
Заседание СНБО с Зеленским состоится завтра
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ОП рассказали, что вопрос еще согласовывается

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что заседание Совета национальной безопасности и обороны перед нормандской встречей должно состояться завтра, 4 декабря. Об этом сообщил источник в ОП в комментарии РБК-Украина.

В ОП рассказали, что вопрос еще согласовывается.

"Сейчас согласовывается вопрос о проведении СНБО с участием президента на завтра", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Зеленский планирует созвать заседание СНБО перед встречей лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Головной целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

В Кремле также заявляли, что российский президент Владимир Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

Кроме того, в рамках саммита планируется неформальная встреча лидеров Украины и России. Зеленский объяснил необходимость диалога с президентом России, сравнив отсутствие такого диалога с бегом на месте.

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