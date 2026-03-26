Нафтовий термінал у Приморську горить четверту добу: супутникові знімки

Нафтовий термінал у російському місті Приморськ палає вже четверту добу після атаки українських безпілотників, що показують супутникові знімки Planet Labs за 26 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода. В той же час видання Bloomberg пише, що порт частково відновлює роботу.
У ніч проти 23 березня безпілотники Служби безпеки України (Центр спецоперацій “Альфа”) спільно з іншими підрозділами Сил оборони - СБС, ССО, ГУР та ДПСУ - атакували нафтовий термінал порту Приморськ у Ленінградській області. Після влучань на об’єкті спалахнула потужна пожежа, яка триває досі.
На супутникових знімках Planet Labs, зроблених 26 березня, видно, що пожежа на терміналі триває - дим залишається помітним навіть попри хмарність. Водночас Bloomberg повідомляє, що порт частково відновлює роботу. На знімках зафіксовано нове судно, пришвартоване в порту, якого не було там станом на 24 березня.
Порт Приморськ - ключовий експортний хаб Росії. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через так званий “тіньовий флот”. Лише у 2025 році через термінал перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.
Після атаки відвантаження палива з терміналу тимчасово припинили. Це вдарило по логістиці російського нафтового експорту та створило додаткові проблеми для роботи “тіньового флоту”, яким РФ намагається обходити міжнародні санкції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про системні удари Сил оборони по нафтопереробних заводах та терміналах РФ. Зокрема, у лютому 2026 року безпілотники атакували нафтобазу у Волгоградській області, а в січні - НПЗ у Рязані.
За даними Reuters, внаслідок атак БпЛА Росія втратила до 40% експорту нафти.