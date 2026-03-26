Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Нефтяной терминал в Приморске горит четвертые сутки: спутниковые снимки

18:14 26.03.2026 Чт
2 мин
Терминал все еще пылает, но россияне пытаются восстановить его работу, хотя бы частично
aimg Екатерина Коваль
Фото: нефтяной терминал (Getty Images)

Нефтяной терминал в российском городе Приморск пылает уже четвертые сутки после атаки украинских беспилотников, что показывают спутниковые снимки Planet Labs за 26 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода. В то же время издание Bloomberg пишет, что порт частично возобновляет работу.

Читайте также: После ударов дронов Россия приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу

Удар, который вывел из строя ключевой хаб

В ночь на 23 марта беспилотники Службы безопасности Украины (Центр спецопераций "Альфа") совместно с другими подразделениями Сил обороны - СБС, ССО, ГУР и ГПСУ - атаковали нефтяной терминал порта Приморск в Ленинградской области. После попаданий на объекте вспыхнул мощный пожар, который продолжается до сих пор.

Спутниковые снимки и частичное восстановление

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных 26 марта, видно, что пожар на терминале продолжается - дым остается заметным даже несмотря на облачность. В то же время Bloomberg сообщает, что порт частично восстанавливает работу. На снимках зафиксировано новое судно, пришвартованное в порту, которого не было там по состоянию на 24 марта.

Масштабы объекта и последствия для российского экспорта

Порт Приморск - ключевой экспортный хаб России. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через так называемый "теневой флот". Только в 2025 году через терминал перевалили более 46,6 миллиона тонн нефти.

После атаки отгрузки топлива с терминала временно прекратили. Это ударило по логистике российского нефтяного экспорта и создало дополнительные проблемы для работы "теневого флота", которым РФ пытается обходить международные санкции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о системных ударах Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам РФ. В частности, в феврале 2026 года беспилотники атаковали нефтебазу в Волгоградской области, а в январе - НПЗ в Рязани.

По данным Reuters, в результате атак БпЛА Россия потеряла до 40% экспорта нефти.

