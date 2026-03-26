Яких втрат зазнала Росія у нафтобізнесі від українських атак: свіжі дані
Москва втратила 40% нафтових доходів через ряд факторів, один із яких - українські дронові атаки на НПЗ ворога, нафтові термінали та інші об'єкти, що дозволяють вести цей бізнес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
РФ втратила до 40% експорту нафти
Росія зіткнулася з наймасштабнішим збоєм експорту нафти за сучасну історію - під ударом агресора виявились ключові порти, трубопроводи та танкери.
Щонайменше 40% експортних потужностей Росії з постачання нафти наразі зупинені. Це сталося через атаки українських дронів, і, як результат, пошкодження інфраструктури, а також проблеми з логістикою, про що свідчать розрахунки Reuters.
Йдеться приблизно про 2 млн барелів на добу - значну частину постачань одного з найбільших експортерів нафти у світі.
Що сталося
Україна останнім часом посилила удари по нафтовій інфраструктурі РФ. Під атаки потрапили всі три основні західні е кспортні порти країни - наприклад, Новоросійськ, Приморськ і Усть-Луга.
Або ж не так давно Штатами був затриманий танкер з нафтою Росії. Вашингтон вжив відповідних заходів.
Цікаво також, що навіть блокування Ормузької протоки, через що прогнозувався ріст прибутку РФ від нафти, не вплинув на ці дані.