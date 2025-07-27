Серія вибухів і масштабна пожежа: у Волгоградській області Росії горить стратегічний об’єкт

Нічна атака безпілотників спричинила пожежу на стратегічному об’єкті у Волгоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональні Telegram-канали Волгограда та губернатора регіону Андрія Бочарова.

В ніч на 27 липня у Волгоградській області Росії гучно. Місцеві пабліки пишуть, що на тлі атаки дронів спалахнула пожежа в районі нафтобази.

Так, очевидці у соціальних мережах публікують відео з вибухами та полум’ям, яке, за їхніми словами, виникло на території об'єкта, схожого на нафтобазу. На кадрах видно великі клуби чорного диму, що здіймаються у нічне небо.

Тим часом, місцевий губернатор Андрій Бочаров в офіційному Тelegram-каналі адміністрації заявив, що сили протиповітряної оборони "спрацювали штатно" і нібито знищили всі ворожі безпілотники, які летіли на об'єкти у Волгоградській області.

"Підрозділи ППО міністерства оборони Росії відпрацьовують штатно. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі", - заявив Бочаров.

За словами чиновника, наразі на місці події працюють фахівці оперативних та ремонтних служб. Ведеться уточнення характеру пошкоджень та ліквідація наслідків інциденту.

І хоча російські джерела не підтверджують факт ураження саме нафтобази у Волгоградській області Росії, однак масштаби пожежі на фото викликають припущення, що мішенню став паливний або логістичний вузол, критично важливий для військових потреб.

Реакція української сторони офіційно наразі відсутня. Як правило, ЗСУ не коментують атаки на території РФ, дотримуючись політики інформаційної стриманості.

До речі, Волгоградська область, хоч і розташована далеко від лінії фронту, вже не вперше стає ціллю повітряних атак.