Нафтовий термінал у Приморську горить четверту добу: супутникові знімки

Нафтовий термінал у російському місті Приморськ палає вже четверту добу після атаки українських безпілотників, що показують супутникові знімки Planet Labs за 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода . В той же час видання Bloomberg пише, що порт частково відновлює роботу.

Удар, який вивів з ладу ключовий хаб

У ніч проти 23 березня безпілотники Служби безпеки України (Центр спецоперацій “Альфа”) спільно з іншими підрозділами Сил оборони - СБС, ССО, ГУР та ДПСУ - атакували нафтовий термінал порту Приморськ у Ленінградській області. Після влучань на об’єкті спалахнула потужна пожежа, яка триває досі.

Супутникові знімки та часткове відновлення

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених 26 березня, видно, що пожежа на терміналі триває - дим залишається помітним навіть попри хмарність. Водночас Bloomberg повідомляє, що порт частково відновлює роботу. На знімках зафіксовано нове судно, пришвартоване в порту, якого не було там станом на 24 березня.

Масштаби об’єкта та наслідки для російського експорту

Порт Приморськ - ключовий експортний хаб Росії. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через так званий “тіньовий флот”. Лише у 2025 році через термінал перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.

Після атаки відвантаження палива з терміналу тимчасово припинили. Це вдарило по логістиці російського нафтового експорту та створило додаткові проблеми для роботи “тіньового флоту”, яким РФ намагається обходити міжнародні санкції.