ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нафтовий термінал у Приморську горить четверту добу: супутникові знімки

18:14 26.03.2026 Чт
2 хв
Термінал все ще палає, але росіяни намагаються відновити його роботу, хоча б частково
aimg Катерина Коваль
Нафтовий термінал у Приморську горить четверту добу: супутникові знімки Фото: нафтовий термінал (Getty Images)

Нафтовий термінал у російському місті Приморськ палає вже четверту добу після атаки українських безпілотників, що показують супутникові знімки Planet Labs за 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода. В той же час видання Bloomberg пише, що порт частково відновлює роботу.

Читайте також: Після ударів дронів Росія призупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу

Удар, який вивів з ладу ключовий хаб

У ніч проти 23 березня безпілотники Служби безпеки України (Центр спецоперацій “Альфа”) спільно з іншими підрозділами Сил оборони - СБС, ССО, ГУР та ДПСУ - атакували нафтовий термінал порту Приморськ у Ленінградській області. Після влучань на об’єкті спалахнула потужна пожежа, яка триває досі.

Супутникові знімки та часткове відновлення

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених 26 березня, видно, що пожежа на терміналі триває - дим залишається помітним навіть попри хмарність. Водночас Bloomberg повідомляє, що порт частково відновлює роботу. На знімках зафіксовано нове судно, пришвартоване в порту, якого не було там станом на 24 березня.

Масштаби об’єкта та наслідки для російського експорту

Порт Приморськ - ключовий експортний хаб Росії. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через так званий “тіньовий флот”. Лише у 2025 році через термінал перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.

Після атаки відвантаження палива з терміналу тимчасово припинили. Це вдарило по логістиці російського нафтового експорту та створило додаткові проблеми для роботи “тіньового флоту”, яким РФ намагається обходити міжнародні санкції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про системні удари Сил оборони по нафтопереробних заводах та терміналах РФ. Зокрема, у лютому 2026 року безпілотники атакували нафтобазу у Волгоградській області, а в січні - НПЗ у Рязані.

За даними Reuters, внаслідок атак БпЛА Росія втратила до 40% експорту нафти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НАФТА НПЗ Дрони
