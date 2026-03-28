Найбільші перебої в історії: СБС розкрили деталі ударів по нафтових портах РФ

Стратегічний удар по експорту

За даними СБС, ключовими цілями операцій стали порти Приморськ та Усть-Луга. Через ці вузли Росія відвантажує морем до 50% своєї експортної нафти.

Разом із Кіришським та Ярославським НПЗ вони формують єдину інфраструктурну мережу, яка наразі опинилася під загрозою.

У СБС наголошують, що після обмеження маршруту через нафтопровід "Дружба" цей напрямок став для Кремля критичним, оскільки через нього проходить майже 30% усього російського видобутку.

"Ураження НПЗ і портової інфраструктури розриває цей ланцюг. Менше переробки, складніша логістика, а значить - перевантаження інших вузлів", - зазначають у відомстві.

Наслідки для енергосистеми РФ

Через дефіцит логістичних потужностей нафта починає накопичуватися, що створює критичний тиск на всю систему агресора.

За прогнозами військових, тривалий вплив на ці об'єкти змусить Росію законсервувати частину свердловин.

"Білі ночі стають чорними. СБС перетворюють головний ресурс РФ на її найвразливіший елемент", - підкреслили в Силах безпілотних систем.