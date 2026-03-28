Крупнейшие перебои в истории: СБС раскрыли детали ударов по нефтяным портам РФ

Стратегический удар по экспорту

По данным СБС, ключевыми целями операций стали порты Приморск и Усть-Луга. Через эти узлы Россия отгружает морем до 50% своей экспортной нефти.

Вместе с Киришским и Ярославским НПЗ они формируют единую инфраструктурную сеть, которая сейчас оказалась под угрозой.

В СБС отмечают, что после ограничения маршрута через нефтепровод "Дружба" это направление стало для Кремля критическим, поскольку через него проходит почти 30% всей российской добычи.

"Поражение НПЗ и портовой инфраструктуры разрывает эту цепь. Меньше переработки, более сложная логистика, а значит - перегрузка других узлов", - отмечают в ведомстве.

Последствия для энергосистемы РФ

Из-за дефицита логистических мощностей нефть начинает накапливаться, что создает критическое давление на всю систему агрессора.

По прогнозам военных, длительное воздействие на эти объекты заставит Россию законсервировать часть скважин.

"Белые ночи становятся черными. СБС превращают главный ресурс РФ в ее самый уязвимый элемент", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.