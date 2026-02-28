Нафтова криза? Трейдери масово зупиняють поставки через конфлікт Ірану та США, - Reuters

Призупинення поставок

За даними джерел видання у торговельних колах, щонайменше чотири великі компанії вирішили тимчасово зупинити рух своїх суден. Це стало реакцією на взаємні атаки в регіоні та загрози судноплавству.

"Наші кораблі залишатимуться на місці кілька днів", - підкреслив серйозність ситуації один із високопосадовців великого торгового відділу.

Попередження про небезпеку

Морська місія ЄС "Eunavfor Aspides" закликала перевізників до максимальної пильності. Окрім прямої конфронтації з Іраном, ситуацію ускладнює активність єменських хуситів.

За інформацією джерел, представники "Аспідес" повідомили, що єменські хусити погрожували новими атаками на ізраїльські та американські кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

Повстанці запевняють, що готові до радикальних кроків для захисту своїх інтересів на морі.

Значення регіону

Ормузька протока, що розташована між Оманом та Іраном, є критично важливою артерією для світової економіки.

Через неї проходить близько п'ятої частини всього глобального споживання нафти. Будь-які затримки у цьому вузькому проході створюють ризики для енергетичної стабільності.