Нафтова криза? Трейдери масово зупиняють поставки через конфлікт Ірану та США, - Reuters

Іран, Субота 28 лютого 2026 17:25
UA EN RU
Нафтова криза? Трейдери масово зупиняють поставки через конфлікт Ірану та США, - Reuters Фото: компанії припинили возити нафту через Ормузьку протоку (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Трейдери та великі нафтові компанії почали масово призупиняти транспортування сировини через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Рішення ухвалили на тлі загострення воєнного протистояння між Іраном, Ізраїлем та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта

Призупинення поставок

За даними джерел видання у торговельних колах, щонайменше чотири великі компанії вирішили тимчасово зупинити рух своїх суден. Це стало реакцією на взаємні атаки в регіоні та загрози судноплавству.

"Наші кораблі залишатимуться на місці кілька днів", - підкреслив серйозність ситуації один із високопосадовців великого торгового відділу.

Попередження про небезпеку

Морська місія ЄС "Eunavfor Aspides" закликала перевізників до максимальної пильності. Окрім прямої конфронтації з Іраном, ситуацію ускладнює активність єменських хуситів.

За інформацією джерел, представники "Аспідес" повідомили, що єменські хусити погрожували новими атаками на ізраїльські та американські кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

Повстанці запевняють, що готові до радикальних кроків для захисту своїх інтересів на морі.

Значення регіону

Ормузька протока, що розташована між Оманом та Іраном, є критично важливою артерією для світової економіки.

Через неї проходить близько п'ятої частини всього глобального споживання нафти. Будь-які затримки у цьому вузькому проході створюють ризики для енергетичної стабільності.

Ціни на нафту зросли

Нагадаємо, світовий ринок пального вже перебуває у стані турбулентності. Нещодавно ціни на нафту сягнули річного рекорду на тлі скорочення видобутку та геополітичної нестабільності.

Додатковий тиск на ринок чинить перегляд торговельних відносин між великими гравцями - зокрема, очікується, що імпорт російської нафти до Індії впаде вдвічі.

Водночас регіональні лідери вже реагують на ситуацію - Індія та Іран підняли ціни на власну сировину, що створює передумови для подальшого подорожчання енергоносіїв у світі.

