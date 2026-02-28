Нафтова криза? Трейдери масово зупиняють поставки через конфлікт Ірану та США, - Reuters

Трейдери та великі нафтові компанії почали масово призупиняти транспортування сировини через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Рішення ухвалили на тлі загострення воєнного протистояння між Іраном, Ізраїлем та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Призупинення поставок

За даними джерел видання у торговельних колах, щонайменше чотири великі компанії вирішили тимчасово зупинити рух своїх суден. Це стало реакцією на взаємні атаки в регіоні та загрози судноплавству.

"Наші кораблі залишатимуться на місці кілька днів", - підкреслив серйозність ситуації один із високопосадовців великого торгового відділу.

Попередження про небезпеку

Морська місія ЄС "Eunavfor Aspides" закликала перевізників до максимальної пильності. Окрім прямої конфронтації з Іраном, ситуацію ускладнює активність єменських хуситів.

За інформацією джерел, представники "Аспідес" повідомили, що єменські хусити погрожували новими атаками на ізраїльські та американські кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

Повстанці запевняють, що готові до радикальних кроків для захисту своїх інтересів на морі.

Значення регіону

Ормузька протока, що розташована між Оманом та Іраном, є критично важливою артерією для світової економіки.

Через неї проходить близько п'ятої частини всього глобального споживання нафти. Будь-які затримки у цьому вузькому проході створюють ризики для енергетичної стабільності.