Нефтяной кризис? Трейдеры массово останавливают поставки из-за конфликта Ирана и США, - Reuters
Трейдеры и крупные нефтяные компании начали массово приостанавливать транспортировку сырья через стратегически важный Ормузский пролив. Решение приняли на фоне обострения военного противостояния между Ираном, Израилем и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Приостановление поставок
По данным источников издания в торговых кругах, по меньшей мере четыре крупные компании решили временно остановить движение своих судов. Это стало реакцией на взаимные атаки в регионе и угрозы судоходству.
"Наши корабли будут оставаться на месте несколько дней", - подчеркнул серьезность ситуации один из высокопоставленных чиновников крупного торгового отдела.
Предупреждение об опасности
Морская миссия ЕС "Eunavfor Aspides" призвала перевозчиков к максимальной бдительности. Кроме прямой конфронтации с Ираном, ситуацию осложняет активность йеменских хуситов.
По информации источников, представители "Аспидес" сообщили, что йеменские хуситы угрожали новыми атаками на израильские и американские корабли в Красном море и Аденском заливе.
Повстанцы уверяют, что готовы к радикальным шагам для защиты своих интересов на море.
Значение региона
Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном, является критически важной артерией для мировой экономики.
Через него проходит около пятой части всего глобального потребления нефти. Любые задержки в этом узком проходе создают риски для энергетической стабильности.
Цены на нефть выросли
Напомним, мировой рынок топлива уже находится в состоянии турбулентности. Недавно цены на нефть достигли годового рекорда на фоне сокращения добычи и геополитической нестабильности.
Дополнительное давление на рынок оказывает пересмотр торговых отношений между крупными игроками - в частности, ожидается, что импорт российской нефти в Индию упадет вдвое.
В то же время региональные лидеры уже реагируют на ситуацию - Индия и Иран подняли цены на собственное сырье, что создает предпосылки для дальнейшего подорожания энергоносителей в мире.