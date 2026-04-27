Нафтогазові доходи Росії зростуть у травні, але є нюанс, - Reuters

Нафтогазові доходи Росії у травні, ймовірно, зростуть завдяки підвищенню цін на нафту через війну в Ірані. Водночас за перші п’ять місяців 2026 року вони будуть нижчими, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство прогнозує, що доходи Росії від податків на нафту та газ у травні становитимуть близько 650 млрд рублів (8,65 млрд доларів). В той же місяць 2025 року цей показник становив 512,7 млрд рублів (6,85 млрд доларів).

Reuters пише, що Росія стала одним із бенефіціарів конфлікту на Близькому Сході, який призвів до фактичного закриття Ормузької протоки. Однак атаки українських дронів на її енергетичну інфраструктуру обмежили видобуток нафти, який є третім за величиною у світі після США та Саудівської Аравії.

Складний 2026 рік для Росії

Для країни-агресорки існують обмеження щодо отримання надприбутків, і економісти всередині країни неодноразово попереджали, що 2026 рік може виявитися складним.

Також розрахунки показали, що доходи російського бюджету від продажу нафти та природного газу за січень-травень, ймовірно, становитимуть понад 2,94 трлн рублів (39,1 млрд доларів). За той самий період 2025 року Москва отримала 3,16 трлн (42,05 млрд доларів).

Зниження доходів зумовлене падінням показників у перші три місяці цього року, до нападу США та Ізраїлю на Іран, коли ціни на нафту були нижчими. Зміцнення рубля також негативно вплинуло на доходи.