Нефтегазовые доходы России вырастут в мае, но есть нюанс, - Reuters

20:01 27.04.2026 Пн
2 мин
Что влияет на рост поступлений в российский бюджет?
aimg Валерий Ульяненко
Нефтегазовые доходы России вырастут в мае, но есть нюанс, - Reuters Фото: в следующем месяце нефтегазовые доходы Кремля вырастут (Getty Images)

Нефтегазовые доходы России в мае, вероятно, вырастут благодаря повышению цен на нефть из-за войны в Иране. В то же время за первые пять месяцев 2026 года они будут ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство прогнозирует, что доходы России от налогов на нефть и газ в мае составят около 650 млрд рублей (8,65 млрд долларов). В тот же месяц 2025 года этот показатель составлял 512,7 млрд рублей (6,85 млрд долларов).

Reuters пишет, что Россия стала одним из бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке, который привел к фактическому закрытию Ормузского пролива. Однако атаки украинских дронов на ее энергетическую инфраструктуру ограничили добычу нефти, которая является третьей по величине в мире после США и Саудовской Аравии.

Существуют ограничения по сверхприбылям России, и экономисты внутри страны неоднократно предупреждали, что 2026 год может быть тяжелым.

Сложный 2026 год для России

Для страны-агрессора существуют ограничения по получению сверхприбылей, и экономисты внутри страны неоднократно предупреждали, что 2026 год может оказаться сложным.

Также расчеты показали, что доходы российского бюджета от продажи нефти и природного газа за январь-май, вероятно, составят более 2,94 трлн рублей (39,1 млрд долларов). За тот же период 2025 года Москва получила 3,16 трлн (42,05 млрд долларов).

Снижение доходов обусловлено падением показателей в первые три месяца этого года, до нападения США и Израиля на Иран, когда цены на нефть были ниже. Укрепление рубля также негативно повлияло на доходы.

Напомним, ранее Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую операции с российской нефтью и нефтепродуктами, если они были загружены на суда до 17 апреля 2026 года. Это разрешение на продажу, доставку и разгрузку действует до 16 мая.

Аналогичный шаг Вашингтон делал и в марте. Тогда решение было направлено на стабилизацию мировых цен на энергоносители, которые стремительно выросли на фоне войны в Иране и блокады Ормузского пролива.

В то же время глава Минфина США Скотт Бессент 15 апреля заверил, что американская сторона не планирует в дальнейшем продолжать действие нефтяных послаблений для страны-агрессора.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
