Чи нажилася РФ на війні в Ірані? Зеленський розкрив дані розвідки

18:30 27.04.2026 Пн
2 хв
Фінансовий стан РФ лише погіршився попри надії Кремля нажитися на війні в Ірані
aimg Марія Науменко
Чи нажилася РФ на війні в Ірані? Зеленський розкрив дані розвідки Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com)

Українська розвідка фіксує погіршення економічної ситуації в Росії - попри спроби Кремля використати війну в Ірані, результати залишаються негативними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Зеленський назвав "найбільш гарячий запит" військових на фронті

За словами глави держави, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки України представили оцінку стану економіки та соціальних процесів у РФ після першого кварталу цього року.

Зокрема, фіксується суттєве погіршення ключових економічних показників, а також помітні втрати російського експорту.

"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні", - заявив Зеленський.

Він додав, що на ситуацію впливають, зокрема, українські далекобійні удари.

"Наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора", - підсумував президент.

Удари по тилу та об'єктах РФ

22 квітня Сили безпілотних систем уразили базу спецпідрозділу ФСБ. Було знищено пункт управління і місце дислокації, внаслідок чого загинули 27 кадрових спецпризначенців.

23 квітня безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області РФ. Після вибухів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила три резервуари з нафтою.

26 квітня СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму. Підрозділ "Альфа" атакував військово-морську базу в Севастополі та аеродром "Бельбек". За даними української сторони, уражено три бойові кораблі, винищувач МіГ-31 і низку об'єктів ППО.

Більше по темі:
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО