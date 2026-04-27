Чи нажилася РФ на війні в Ірані? Зеленський розкрив дані розвідки

Українська розвідка фіксує погіршення економічної ситуації в Росії - попри спроби Кремля використати війну в Ірані, результати залишаються негативними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки України представили оцінку стану економіки та соціальних процесів у РФ після першого кварталу цього року.

Зокрема, фіксується суттєве погіршення ключових економічних показників, а також помітні втрати російського експорту.

"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні", - заявив Зеленський.

Він додав, що на ситуацію впливають, зокрема, українські далекобійні удари.

"Наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора", - підсумував президент.

Удари по тилу та об'єктах РФ

22 квітня Сили безпілотних систем уразили базу спецпідрозділу ФСБ. Було знищено пункт управління і місце дислокації, внаслідок чого загинули 27 кадрових спецпризначенців.