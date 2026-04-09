Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нафтогазові доходи Кремля впали майже вдвічі, гроші "тануть" швидше за прогноз

09:27 09.04.2026 Чт
2 хв
На які кроки може піти Кремль через зменшення доходів?
aimg Костянтин Широкун
Фото: нафтогазові доходи Кремля впали майже вдвічі (Getty Images)

Нафтогазові надходження РФ у першому кварталі 2026 року скоротилися майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, а бюджетний дефіцит уже перевищив річний план.

Про це свідчить попередня оцінка виконання федерального бюджету, оприлюднена Мінфіном РФ. Зокрема, доходи від нафти й газу зменшилися на 45,4% - до 1,44 трлн рублів, головним чином через падіння цін на нафту.

Загальні бюджетні надходження знизилися на 8,2% і становили 8,31 трлн рублів, тоді як витрати, навпаки, зросли на 17% - до 12,89 трлн рублів.

У результаті за січень-березень 2026 року федеральний бюджет сформувався з дефіцитом у 4,58 трлн рублів, що на 2,62 трлн більше, ніж за той самий період торік. У Мінфіні пояснюють значний дефіцит на початку року нібито випереджальним фінансуванням видатків.

При цьому поточний дефіцит уже перевищив річний план, який становив 3,79 трлн рублів. Покрити такий розрив за рахунок коливань цін на нафту буде непросто, тож уряду РФ, ймовірно, доведеться активніше залучати позики та, можливо, переглядати бюджетну політику чи вдаватися до скорочення витрат.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому доходи Кремля від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас 13 березня стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. За оцінками дипломатичного джерела, такий крок навряд чи стабілізує світові ринки, однак може дозволити Кремлю довше фінансувати війну.

Подібну позицію висловив і президент України Володимир Зеленський, який заявив, що Росія може отримати до 10 млрд доларів для продовження бойових дій.

