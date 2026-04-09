Нафтогазові доходи Кремля впали майже вдвічі, гроші "тануть" швидше за прогноз

Про це свідчить попередня оцінка виконання федерального бюджету, оприлюднена Мінфіном РФ. Зокрема, доходи від нафти й газу зменшилися на 45,4% - до 1,44 трлн рублів, головним чином через падіння цін на нафту.

Загальні бюджетні надходження знизилися на 8,2% і становили 8,31 трлн рублів, тоді як витрати, навпаки, зросли на 17% - до 12,89 трлн рублів.

У результаті за січень-березень 2026 року федеральний бюджет сформувався з дефіцитом у 4,58 трлн рублів, що на 2,62 трлн більше, ніж за той самий період торік. У Мінфіні пояснюють значний дефіцит на початку року нібито випереджальним фінансуванням видатків.

При цьому поточний дефіцит уже перевищив річний план, який становив 3,79 трлн рублів. Покрити такий розрив за рахунок коливань цін на нафту буде непросто, тож уряду РФ, ймовірно, доведеться активніше залучати позики та, можливо, переглядати бюджетну політику чи вдаватися до скорочення витрат.