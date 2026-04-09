Нефтегазовые доходы Кремля упали почти вдвое, деньги "тают" быстрее прогноза

Об этом свидетельствует предварительная оценка исполнения федерального бюджета, обнародованная Минфином РФ. В частности, доходы от нефти и газа уменьшились на 45,4% - до 1,44 трлн рублей, главным образом из-за падения цен на нефть.

Общие бюджетные поступления снизились на 8,2% и составили 8,31 трлн рублей, тогда как расходы, наоборот, выросли на 17% - до 12,89 трлн рублей.

В результате за январь-март 2026 года федеральный бюджет сформировался с дефицитом в 4,58 трлн рублей, что на 2,62 трлн больше, чем за тот же период прошлого года. В Минфине объясняют значительный дефицит в начале года якобы опережающим финансированием расходов.

При этом текущий дефицит уже превысил годовой план, который составлял 3,79 трлн рублей. Покрыть такой разрыв за счет колебаний цен на нефть будет непросто, поэтому правительству РФ, вероятно, придется активнее привлекать займы и, возможно, пересматривать бюджетную политику или прибегать к сокращению расходов.