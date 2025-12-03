В "Нафтогазе" назвали ключевые факторы, которые позволят Украине пройти отопительный сезон

Внутренняя добыча газа, его импорт, а также работа с подземными хранилищами (ПХГ) должны позволить Украине пройти отопительный сезон.

Об этом заявил коммерческий директор "Группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста РБК-Украина относительно отопительного сезона, коммерческий директор "Группы "Нафтогаз" назвал три ключевых фактора успеха.

"Текущий импорт - это 26 (млн куб. м в день - ред.), в прошлом месте он был на уровне 21, то есть увеличение уже произошло. Это произошло за счет нашего контрактирования, за счет рыночной ситуации и индустрии, которая тоже страхует так называемый хедж и свои риски непоставки газа", - отметил Федоренко.

По его словам, внутренняя добыча, импорт, а также работа с подземными хранилищами - это та система, которая позволит Украине пройти отопительный сезон стабильно.

"Поэтому импорт уже вырастает за счет увеличения импорта и группы "Нафтогаз", и частных игроков", - добавил он.