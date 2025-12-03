ua en ru
В "Нафтогазе" назвали ключевые факторы, которые позволят Украине пройти отопительный сезон

Среда 03 декабря 2025 11:45
UA EN RU
В "Нафтогазе" назвали ключевые факторы, которые позволят Украине пройти отопительный сезон Фото: Сергей Федоренко (naftogaz.com)
Автор: Константин Широкун, Юрий Дощатов

Внутренняя добыча газа, его импорт, а также работа с подземными хранилищами (ПХГ) должны позволить Украине пройти отопительный сезон.

Об этом заявил коммерческий директор "Группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста РБК-Украина относительно отопительного сезона, коммерческий директор "Группы "Нафтогаз" назвал три ключевых фактора успеха.

"Текущий импорт - это 26 (млн куб. м в день - ред.), в прошлом месте он был на уровне 21, то есть увеличение уже произошло. Это произошло за счет нашего контрактирования, за счет рыночной ситуации и индустрии, которая тоже страхует так называемый хедж и свои риски непоставки газа", - отметил Федоренко.

По его словам, внутренняя добыча, импорт, а также работа с подземными хранилищами - это та система, которая позволит Украине пройти отопительный сезон стабильно.

"Поэтому импорт уже вырастает за счет увеличения импорта и группы "Нафтогаз", и частных игроков", - добавил он.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине был запланирован на 28 октября. При этом в некоторых общинах подавать тепло для учреждений социальной сферы начали даже раньше.

Так, например, несмотря на удары россиян, в Киевской области к теплу в течение октября подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).

Тем временем Кабинет министров утвердил зимние тарифы на свет - стоимость электроэнергии для украинцев.

Также ранее в Кабмине сообщили, что в Украине по состоянию на 10 ноября с централизованным отоплением уже 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы.

Отопительный сезон Нафтогаз Украины
