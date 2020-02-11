Витренко обратился к руководству "Нафтогаза" по поводу своей премии

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Витренко напомнил об ответственности за невыполнение условий трудового контракта

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился к главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Витренко обнародовал текст своего заявления, в которой говорится о грубом нарушением работодателем условий трудового договора и задержке заработной платы.

"По условиям трудового договора работодатель обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано", - написал он.

По его словам, задержка выплаты заработной платы наносит ему значительный ущерб, поскольку эти средства могли быть размещены на депозите в банке и он мог бы получать проценты на эту сумму.

Витренко убежден, что это именно он внес наибольший вклад в то, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов.

"Этот результат не был "обычным" или тем, чего ожидали от моей работы. Это было моим экстраординарным достижением. Это легко проверить: покажите другие примеры, когда менеджер государственной компании заработал для государства хотя бы примерно столько денег (только по решению Стокгольмского арбитража по транзитному делу мы получили 4,9 млрд долларов) ", - написал он.

Витренко сообщил, что с 11 февраля он намерен обращаться в компетентные органы по защите своих "законных интересов и привлечению виновных в нарушении законодательства к ответственности за такие нарушения".

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые "Газпром" выплатил украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов или 700 млн грн.