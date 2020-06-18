В "Нафтогазе" рассматривают возможности подачи новых исков против "Газпрома"

Фото: Лана Зеркаль (president.gov.ua by Михаил Палинчак)

НАК еще не решил, будет ли подавать новые иски

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность подачи новых исков против "Газпрома". При этом учитываются разные факторы, в том числе - высокая стоимость ведения судебных разбирательств.

Об этом сообщила советник главы правления НАК Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?".

По ее словам, процессы в международных судах являются достаточно дорогостоящими, и сейчас "Нафтогаз" оценивает возможности их реализации.

"Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий", - отметила Зеркаль.

При этом она отметила, что "Нафтогаз" является добросовестным исполнителем контракта, подписанного в конце прошлого года.

"И мы не хотим давать "Газпрому" ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения их контрактных обязательств", - добавила Зеркаль.

Напомним, в конце 2019 года Украина и Россия подписали новый транзитный контракт, срок договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года.

В "Нафтогазе" оценили, какими могут быть последствия от контракта с "Газпромом".

В апреле уже уволенный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что он и его команда подготовили новые претензии к российскому "Газпрому" на сумму 17,3 млрд долларов.

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Автор: Роман Калиниченко