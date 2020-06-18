У "Нафтогазі" розглядають можливість подання нових позовів проти "Газпрому"

Фото: Лана Зеркаль (president.gov.ua by Михайло Палинчак)

НАК ще не вирішив, чи буде подавати нові позови

НАК "Нафтогаз України" розглядає можливість подання нових позовів проти "Газпрому". При цьому враховуються різні чинники, в тому числі - висока вартість ведення судових розглядів.

Про це повідомила радник голови правління НАК Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії "Нафтогаз. Що далі?".

За її словами, процеси в міжнародних судах є досить дорогими, і зараз "Нафтогаз" оцінює можливості їх реалізації.

"Думаю, ніхто з нас не хоче втрачати гроші, не розуміючи можливість отримати позитивного варіанту розвитку подій", - зазначила Зеркаль.

При цьому вона зазначила, що "Нафтогаз" є сумлінним виконавцем контракту, підписаного в кінці минулого року.

"І ми не хочемо давати "Газпрому" жодної можливості мати якісь зачіпки, які дозволять йому уникнути від виконання їхніх контрактних зобов'язань", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Україна і Росія підписали новий транзитний контракт, термін договору становить 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року.

У "Нафтогазі" оцінили, якими можуть бути наслідки від контракту з "Газпромом".

У квітні вже звільнений виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що він і його команда підготували нові претензії до російському "Газпрому" на суму 17,3 млрд доларів.

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Автор: Роман Калиниченко