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В "Нафтогазе" оценили эффект от контракта с "Газпромом" в 25 млрд долларов

Новости » Энергетика     16.03.2020 - 15:55
В "Нафтогазе" оценили эффект от контракта с "Газпромом" в 25 млрд долларов
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Транзит газа может достичь такого эффекта в течение пяти лет

Контракт с российским "Газпромом" на транзит газа может привести к экономическому эффекту в 25 млрд долларов на протяжении пяти лет. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, на прошлой неделе завершился детальный анализ возможностей, которые открываются перед Украиной в связи с подписанием нового контракта на транзит.

"Этот анализ был передан на рассмотрение наблюдательному совету "Нафтогаза". Пока могу лишь сказать, что речь идет о 25 млрд долларов в течение следующих 5 лет", - отметил Витренко.

Напомним, в конце прошлого года Украина и Россия подписали новый транзитный контракт. Срок действия транзитного договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года. Минимальный объем транзита в первый год - на уровне 65 млрд кубометров газа, в последующие 4 года - 40 млрд кубометров.

При этом "Газпром" отказался от компенсаций за поставки на оккупированный Донбасс. Кроме того, российская компания выплатила украинской стороне 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, выплата которых задерживалась с 2018 года.

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